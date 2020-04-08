Зариф провел телефонный разговор с казахским коллегой

Тегеран, 8 апреля, ИРНА - После проектирования и изготовления тепловых труб для использования в космических системах и успешного проведения соответствующих испытаний специалистами Института космических исследований Ирана коммерциализация этого продукта стоит в повестке дня этого исследовательского института, как заявил глава Института космических исследований Ирана Хосейн Самими.