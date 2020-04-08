Во второй половине дня в телефонном разговоре Мохаммад Джавад Зариф и Мухтар Тлеуберди обсудили сотрудничество двух стран в борьбе со вспышкой коронавируса.
Тегеран, 8 апреля, ИРНА - Министры иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф и Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудили вопросы сотрудничества в борьбе со вспышкой коронавируса.
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Зариф провел телефонный разговор с казахским коллегой
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