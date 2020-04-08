Хеммати: Усилия США по захвату средств центрального банка в Европе были сорваны

«Благодаря умелому наблюдению за усилиями США и передовой позиции в судебных процессах, а также за судебным преследованием в Люксембурге с начала нового года были достигнуты две победы для страны и Центрального банка Исламской Республики Иран», - сказал он.

«Во-первых, у 1.6 млрд долларов, которые были изъяты в институте Clearstream в Люксембурге, запрет снят», - сказал он.

«Во-вторых, с выдачей временного судебного приказа, передача тех же средств в Соединенные Штаты и распределение среди ложных заявителей инцидента 11 сентября, которые обвиняли Иран в нем, было предотвращено», - добавил он.