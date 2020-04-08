8 апр. 2020 г., 21:27
Journalist ID: 2388
News Code: 83744182
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Хеммати: Усилия США по захвату средств центрального банка в Европе были сорваны

Хеммати: Усилия США по захвату средств центрального банка в Европе были сорваны

Тегеран, 8 апреля, ИРНА - Центральному банку Ирана удалось нейтрализовать усилия США по захвату и переводу денег Ирана в Европе, заявил глава Центробанка Ирана Абдолнасер Хеммати.

«Благодаря умелому наблюдению за усилиями США и передовой позиции в судебных процессах, а также за судебным преследованием в Люксембурге с начала нового года были достигнуты две победы для страны и Центрального банка Исламской Республики Иран», - сказал он.

 «Во-первых, у 1.6 млрд долларов, которые были изъяты в институте Clearstream в Люксембурге, запрет снят», - сказал он.

«Во-вторых, с выдачей временного судебного приказа, передача тех же средств в Соединенные Штаты и распределение среди ложных заявителей инцидента 11 сентября, которые обвиняли Иран в нем, было предотвращено», - добавил он.

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