Коммерциализация тепловых труб на повестке дня Института космических исследований Ирана

«Тепловые трубки, которые были спроектированы и изготовлены в отделе материаловедения и энергетических исследований института и успешно прошли испытания, в настоящее время находятся на стадии коммерциализации для использования в смежных отраслях», - отметил он.

Глава иранского Института космических исследований объяснил, что тепловые трубы широко используются в космических системах и являются индикаторами контроля тепла в спутниковых системах, так как в измерительном спутнике Pars 1, который в настоящее время строится в исследовательском институте, эти тепловые трубы применены.

«Этот научно-исследовательский институт способен проектировать и производить тепловые трубы с определенными характеристиками и определенной надежностью. Он также готов к сотрудничеству и предоставлению этого продукта и его вспомогательных услуг космической промышленности страны и другим отраслям, таким как электронная промышленность, промышленность систем охлаждения и отопления, промышленность медицинского оборудования и т.п.», - рассказал он.