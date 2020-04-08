Заместитель мэра Казани: санкции несправедливы во время вспышки коронавируса

«Мы понимаем озабоченность иранского народа в отношении санкций. Несправедливо, чтобы люди страдали во время вспышки коронавируса, когда находятся вне глобальной политики», - сказала она.

«В настоящее время вирус распространяется по всему миру, и города мира почувствовали его влияние. Выражая свои наилучшие пожелания жителям Шираз, я заявляю о своей неизменной поддержке их в этих сложных обстоятельствах», - добавила она.

Далее в послании Лодвигова говорится, что «глобальный кризис, вызванный коронавирусом, требует от городов быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, которые угрожают не только здоровью граждан, но и социальной сплоченности, экономике и инфраструктуре наших земель. Поскольку вирус распространяется за пределы государства, поражая одновременно миллионы людей, мы полны решимости преодолеть препятствия».

«Мы поддерживаем усилия местных правительств по всему миру по борьбе с вирусом и обеспечению стабильности и мира. Давайте позаботимся друг о друге и будем противостоять этим вызовам и рискам рука об руку. Победа над распространением этой болезни, безусловно, скоро осуществится», - заключила она.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.