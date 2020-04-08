Сербские студенты персидского языка отправили послание дружбы народу Ирана

При этом эти студенты в отдельных сообщениях в видеоклипе выразили свою солидарность и дружбу иранскому народу, отметив, что Иран - большая и красивая страна с богатой цивилизацией и культурой, и иранцы на протяжении всей истории доказывали, что они были и остаются устойчивыми и решительными.