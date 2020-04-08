8 апр. 2020 г., 17:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83743994
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Сербские студенты персидского языка отправили послание дружбы народу Ирана

Сербские студенты персидского языка отправили послание дружбы народу Ирана

Белград, 8 апреля, ИРНА - Студенты, изучающие персидский язык в Белградском университете в Сербии, выразили свою дружбу и солидарность в борьбе с коронавирусом иранскому народу.

При этом эти студенты в отдельных сообщениях в видеоклипе выразили свою солидарность и дружбу иранскому народу, отметив, что Иран - большая и красивая страна с богатой цивилизацией и культурой, и иранцы на протяжении всей истории доказывали, что они были и остаются устойчивыми и решительными.

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