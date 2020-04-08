8 апр. 2020 г., 17:06
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News Code: 83743955
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Иран призвал ООН пересмотреть международные конвенции о биологическом оружии

Иран призвал ООН пересмотреть международные конвенции о биологическом оружии

Тегеран, 8 апреля, ИРНА - В письме на имя Генерального секретаря ООН Антонио Гутерришу секретарь Высшего совета культурной революции Ирана Саид-Реза Амели призвал ООН пересмотреть международные конвенции о биологическом оружии не политически и усилить превентивные меры и сдерживающие наказания.

В письме на имя Генерального секретаря ООН Амели напомнил о вспышке коронавируса в мире, добавив, что Организация Объединенных Наций должна работать над созданием практических мер и созданием эффективной и недоступной структуры для стран, вовлеченных в эту деятельность.

«Вирус, который пересек все границы между странами и затронул их население, несомненно, является угрозой и должна прекратиться с помощью наций, правительств, глобальной решимости и международной координации. Однако в дополнение к нейтрализующим и терапевтическим мерам необходимо использовать вторжение этого дикого вируса в качестве подходящей возможности для создания мирного движения к более безопасному и биологическому миру без биологического оружия», - сказал он.

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