8 апр. 2020 г., 16:27
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Иран продолжит обогащение урона в случае неполучения гарантий для реализации ядерной сделки

Иран продолжит обогащение урона в случае неполучения гарантий для реализации ядерной сделки

Тегеран, 8 апреля, ИРНА - Если Европейский Союз не предоставит практических гарантий для реализации ядерной сделки, Иран будет обогащать урон, тесно сотрудничая с МАГАТЭ, заявила комиссия по национальной безопасности иранского парламента.

Хоссейн Накави Хоссейни на сегодняшнем публичном заседании парламента зачитала доклад Комиссии по национальной безопасности и внешней политике о процессе реализации ядерной сделки.

«Согласно докладу, гарантируя продажу нефти пропорционально потребностям и желаниям Ирана, чтобы продажи нефти не уменьшались меньше, чем продажи в период до выхода США из сделки, то есть два миллиона шестьсот тысяч баррелей в день, Европейский союз гарантирует Исламской Республике Иран у нас не будет проблем с доступом и управлением нашими валютными резервами от продажи нефти и остальных товаров экспорта», - сказал он.

«Если Европа отказывается предоставить вышеупомянутые практические гарантии, правительство Исламской Республики Иран обязано применять закон взаимных и пропорциональных действий, расширять ядерную мирную деятельность, включая обширное обогащение урана в любом количестве и качестве, в которых нуждается страна, без потерь времени», - добавил он.

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