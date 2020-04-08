Иран продолжит обогащение урона в случае неполучения гарантий для реализации ядерной сделки

Хоссейн Накави Хоссейни на сегодняшнем публичном заседании парламента зачитала доклад Комиссии по национальной безопасности и внешней политике о процессе реализации ядерной сделки.

«Согласно докладу, гарантируя продажу нефти пропорционально потребностям и желаниям Ирана, чтобы продажи нефти не уменьшались меньше, чем продажи в период до выхода США из сделки, то есть два миллиона шестьсот тысяч баррелей в день, Европейский союз гарантирует Исламской Республике Иран у нас не будет проблем с доступом и управлением нашими валютными резервами от продажи нефти и остальных товаров экспорта», - сказал он.

«Если Европа отказывается предоставить вышеупомянутые практические гарантии, правительство Исламской Республики Иран обязано применять закон взаимных и пропорциональных действий, расширять ядерную мирную деятельность, включая обширное обогащение урана в любом количестве и качестве, в которых нуждается страна, без потерь времени», - добавил он.