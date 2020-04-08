МККК пытается создать финансовый канал для отправки гумпомощи в Иран

Ризули на встрече с главой Общества Красного Полумесяца Ирана Каримом Хемати в среду выразил сочувствие в связи с кончиной некоторых иранских граждан, врачей и медицинских персоналов в борьбе с коронавирусом.

«Международный комитет Красного Креста (МККК) стремится выделить 500 тыс. швейцарских франков для поддержки Общества Красного Полумесяца Ирана в борьбе с коронавирусом, и идет процесс отправки гумпомощи в Иран как первый шаг в условиях распространения коронавируса», добавил он.

Хемати на этой встрече заявил, что Иран сталкивается с проблемой для получения международных гумпомощей, включая финансовые и нефинансовые помощи, и для импорта лекарства и медикаментов.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.