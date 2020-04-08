8 апр. 2020 г., 15:09
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Эффективная борьба с коронавирусом невозможна без отмены санкций против Ирана

Эффективная борьба с коронавирусом невозможна без отмены санкций против Ирана

Москва, 8 апреля, ИРНА – Мировое сообщество должно попытаться снять с Ирана односторонние санкции США, поскольку невозможна борьба с коронавирусом без отмены санкций. Об этом заявил эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

Он в интервью ИРНА заявил, что если Иран не смог бы преодолеть коронавирус из-за санкций США, тогда усилия других стран в этом отношении будут абсурдной.
Курбанов упомянул о недавнем послании посла Ирана в России Казема Джалали о снятии санкций с Ирана, заявив, что страны мира должны расширять сотрудничество с Ираном в нынешней ситуации.
Российский политолог также заявил о вероятном использовании коронавируса биологическим оружием.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

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