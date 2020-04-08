Эффективная борьба с коронавирусом невозможна без отмены санкций против Ирана

Он в интервью ИРНА заявил, что если Иран не смог бы преодолеть коронавирус из-за санкций США, тогда усилия других стран в этом отношении будут абсурдной.

Курбанов упомянул о недавнем послании посла Ирана в России Казема Джалали о снятии санкций с Ирана, заявив, что страны мира должны расширять сотрудничество с Ираном в нынешней ситуации.

Российский политолог также заявил о вероятном использовании коронавируса биологическим оружием.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.