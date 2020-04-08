8 апр. 2020 г., 14:45
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News Code: 83743722
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Коронавирус в Иране убил еще 121 человека за последние сутки

Коронавирус в Иране убил еще 121 человека за последние сутки

Тегеран, 4 апреля, ИРНА - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 64 586 человек, 121 человек за последние 24 часа погиб, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

«За последние сутки выявлены 1997 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 64 тыс. 586 человек», - сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксирован 29812 случаев выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло до 4003 человек», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

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