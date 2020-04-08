8 апр. 2020 г., 14:32
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Подлодка класса «Гадир» вошла в состав ВМС армии Ирана

Подлодка класса «Гадир» вошла в состав ВМС армии Ирана

Тегеран, 8 апреля, ИРНА – Подводная лодка класса «Гадир» после ремонта сегодня утром вошла в состав Военно-морских сил армии Ирана в Бендер-Аббасе.

На этой церемонии с участием ряда военных командиров подлодка класса «Гадир» была спущена на воду.
Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади сегодня также посетил компании ВМС армии страны в Бендер-Аббасе.
В середине 2000-ых годов в Иране началась разработка сверхмалых подводных лодок для проведения разведывательных операций и нанесения скрытных ударов.
Напомним, первый образец мини-субмарины «Гадир» прошел испытание в ходе крупных военно-морских учений «Единство – 84» в 2005 г. в водах Персидского и Оманского заливов, а также северной части Индийского океана.

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