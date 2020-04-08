Подлодка класса «Гадир» вошла в состав ВМС армии Ирана

На этой церемонии с участием ряда военных командиров подлодка класса «Гадир» была спущена на воду.

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади сегодня также посетил компании ВМС армии страны в Бендер-Аббасе.

В середине 2000-ых годов в Иране началась разработка сверхмалых подводных лодок для проведения разведывательных операций и нанесения скрытных ударов.

Напомним, первый образец мини-субмарины «Гадир» прошел испытание в ходе крупных военно-морских учений «Единство – 84» в 2005 г. в водах Персидского и Оманского заливов, а также северной части Индийского океана.