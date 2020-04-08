8 апр. 2020 г., 13:40
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Азербайджан в знак солидарности демонстрировал флаг Ирана

Азербайджан в знак солидарности демонстрировал флаг Ирана

Баку, 8 апреля, ИРНА - Во вторник на звдании Центра Гейдара Алиева была размещена проекция флага Ирана, сообщает Trend.

Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде на месте размещения проекции флага ИРИ поблагодарил акт правительства Азербайджана в знак солидарности с правительством и народом Ирана в борьбе с коронавирусом.
Иранский посол также выразил благодарность помощи Азербайджана в установлении экономических отношений Ирана с европейскими странами, Россией, Грузией в нынешней ситуации.  
Отметим, в знак солидарности Азербайджана с международным сообществом в борьбе с распространением пандемии COVID-19, ежедневно на здании Центра Гейдара Алиева, являющемся архитектурным памятником мирового масштаба, под аккомпанемент национальной музыки будет демонстрироваться флаг одного из государств, пострадавшего от вируса.
Флаги меняются ежедневно в соответствии с очередностью первой буквы названия страны в английском алфавите. Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам сильно пострадавшим от распространения COVID-19.

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