Рухани: Мы скоро будем самодостаточны в производстве лабораторных тестов на коронавирус

«Хотя кризис коронавирус принесла трудности и боли обществу, она сделала большие успехи в науке, знаниях и компаниях, основанных на знаниях, что бесценно. Сегодня в производстве тестов на коронавирус мы станем самодостаточными. Наши продукты увеличиваются день за днем с новыми методами и технологиями», - отметил он.

«Каждый день мы идем вперед в науке, знаниях и производстве, и нам не нужен импорт маска. Сегодня искусственные дыхательные аппараты также производятся внутри», - добавил он.

Ссылаясь на запрос Ирана на получение кредита в размере 5 миллиардов долларов от Международного валютного фонда, президент сказал: «Мы призываем все международные форумы выполнять свои юридические обязательства в этой ситуации. Иран является членом Международного валютного фонда и Всемирного банка и всегда платил свою квоту». Часть наших резервов также находится у них. Если будет иметь место дискриминация между Ираном и другими странами, это неприемлемо для нас и мирового общественного мнения».

«Белый дом, который до сих пор был террористом в экономических вопросах, также является террористом в медицинских вопросах», - заявил Рухани.