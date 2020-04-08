8 апр. 2020 г., 12:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83743375
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Постпред Ирана: санкции США против стран должны быть отменены для борьбы с коронавируса

Постпред Ирана: санкции США против стран должны быть отменены для борьбы с коронавируса

Нью-Йорк, 8 апреля, ИРНА - Постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи заявил, что односторонние санкции США против стран наносят ущерб всему миру и должны быть отменены.

Тахт-Раванчи заявил об этом в письме Генеральной Ассамблее ООН во вторник по случаю принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусом».

Постоянный представитель Ирана при ООН, касаясь проблем, связанных с бесчеловечными санкциями США против целевых стран в борьбе с коронавирусом, отметил, что «такая ситуация наносит ущерб не только гражданам этих стран, но и глобальной борьбе с коронавирусом и здоровью всех жителей планеты».

«Чтобы эффективно бороться с коронавирусом, необходимо отменить санкции США в пользу всего мира», - добавил он.

Он процитировал растущие глобальные призывы к отмене односторонних санкций. «Вместо того чтобы выполнять эти требования, Соединенные Штаты не только не сняли свои незаконные односторонние санкции, но в некоторых случаях усилили их», - сказал он.

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