Постпред Ирана: санкции США против стран должны быть отменены для борьбы с коронавируса

Тахт-Раванчи заявил об этом в письме Генеральной Ассамблее ООН во вторник по случаю принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусом».

Постоянный представитель Ирана при ООН, касаясь проблем, связанных с бесчеловечными санкциями США против целевых стран в борьбе с коронавирусом, отметил, что «такая ситуация наносит ущерб не только гражданам этих стран, но и глобальной борьбе с коронавирусом и здоровью всех жителей планеты».

«Чтобы эффективно бороться с коронавирусом, необходимо отменить санкции США в пользу всего мира», - добавил он.

Он процитировал растущие глобальные призывы к отмене односторонних санкций. «Вместо того чтобы выполнять эти требования, Соединенные Штаты не только не сняли свои незаконные односторонние санкции, но в некоторых случаях усилили их», - сказал он.