7 апр. 2020 г., 21:26
Journalist ID: 2177
News Code: 83742742
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Зангане и Новак обсудили ситуацию на рынке нефти

Зангане и Новак обсудили ситуацию на рынке нефти

Тегеран, 7 апреля. ИРНА — Министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил о телефонном разговоре с министром энергетики России Александром Новаком о предстоящем заседании ОПЕК+ по стабилизации ситуации на рынке нефти.

"Провел переговоры с председателем конференции ОПЕК – уважаемым министром Алжира (Мухаммадом Аркабом),  вчера также провел телефонные разговоры с министрами из России (Александром Новаком) и Кувейта (Халедом аль-Фадылем) по поводу процесса принятия решений на предстоящем заседании ОПЕК+ по стабилизации ситуации на рынке нефти", написал Зангане в Twitter.

Он добавил, что в ходе этих переговоров было заявлено о необходимости участия других стран, добывающих нефть, в том числе Канады и США, в этом вопросе.

По словам Зангане, перед проведением встречи ОПЕК+ необходимо определить объемы добычи нефти каждой страны для сокращения производства энергоресурса.

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