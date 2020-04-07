Зангане и Новак обсудили ситуацию на рынке нефти

"Провел переговоры с председателем конференции ОПЕК – уважаемым министром Алжира (Мухаммадом Аркабом), вчера также провел телефонные разговоры с министрами из России (Александром Новаком) и Кувейта (Халедом аль-Фадылем) по поводу процесса принятия решений на предстоящем заседании ОПЕК+ по стабилизации ситуации на рынке нефти", написал Зангане в Twitter.

Он добавил, что в ходе этих переговоров было заявлено о необходимости участия других стран, добывающих нефть, в том числе Канады и США, в этом вопросе.

По словам Зангане, перед проведением встречи ОПЕК+ необходимо определить объемы добычи нефти каждой страны для сокращения производства энергоресурса.