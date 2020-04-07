МИД Ирана призвал избегать односторонности в борьбе с коронавирусом

"Всемирный день здоровья — это день, чтобы снова подумать о мире после вспышки коронавируса", написал Мусави в своем Twitter по случаю всемирного дня здоровья.
"Пандемия коронавируса — это возможность, если глобальная борьба против COVID-19 приведет к глобальной солидарности и сотрудничеству", добавил он.
Мусави отметил, что Всемирная организация здравоохранения выполняет свою работу хорошо, хотя "вирус односторонности" загрязняет коллективные усилия.
По последним данным, в Иране общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией 62 тыс., зафиксировано 3 872 летальных исхода.
Тегеран, 7 апреля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал избегать проведения политики односторонности в борьбе с пандемией коронавируса.
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