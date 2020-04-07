Иранские предприятия производят 1 млн масок в сутки

"До вспышки коронавируса предприятия страны произвели 100-150 тыс. трехслойных масок в сутки, однако на текущий момент в Иране производится в среднем 1 миллион медицинских масок", сказал журналистам Шанесаз.

Он добавил, что Минздрав и министерство промышленности, рудников и торговли Ирана планируют увеличить объем производства масок до 5 млн в сутки.

Кроме того, добавил Шанесаз, до появления коронавирусной инфекции в Иране произвели 5 тыс. респираторных масок типа N95, а сегодня в стране производится до 140 тыс. масок N95 в сутки.

По его словам, в Иране уже производится до 50 тыс. защитных костюмов в сутки. "Производство медицинских дезинфицирующих средства в Иране также увеличилось в 8 раз", уточнил он.

По последним данным, в Иране общее количество случаев инфицирования превысило 62 тыс., зафиксировано 3 872 летальных исхода.