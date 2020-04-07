Иран сэкономит до $50 млн на импортозамещении 30 фармацевтических продуктов

Во время торжественной церемонии в Тегеране Шариатмадари представил 30 новых фармацевтических продуктов иранского производства, отметив, что страна может сэкономить до $50 млн на импортозамещении этих лекарств.

Мы уже ввели запрет на ввоз в страну 1400 наименований товаров и предприняты определенной политики, чтобы приготовить условия для поддержки иранских товаров и обеспечения скачка производства.

Напомним, что ранее 20 марта Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи назвал новый 1399 иранский год (который начался 20 марта 2020 года) «годом скачка производства».