7 апр. 2020 г., 15:09
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News Code: 83742270
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Иран сэкономит до $50 млн на импортозамещении 30 фармацевтических продуктов

Иран сэкономит до $50 млн на импортозамещении 30 фармацевтических продуктов

Тегеран, 7 апреля. ИРНА — Иран может сэкономить до $50 млн на импортозамещении 30 фармацевтических продуктов, сообщил во вторник министр кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Мохаммад Шариатмадари.

Во время торжественной церемонии в Тегеране Шариатмадари представил 30 новых фармацевтических продуктов иранского производства, отметив, что страна может сэкономить до $50 млн на импортозамещении этих лекарств.

Мы уже ввели запрет на ввоз в страну 1400 наименований товаров и предприняты определенной политики, чтобы приготовить условия для поддержки иранских товаров и обеспечения скачка производства.

Напомним, что ранее 20 марта Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи назвал новый 1399 иранский год (который начался 20 марта 2020 года) «годом скачка производства».

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