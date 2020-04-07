7 апр. 2020 г., 14:40
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В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 27 тыс. человек

В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 27 тыс. человек

Тегеран, 7 апреля, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 62589, летальных исходов — на 3872, зафиксированы 27039 случаев выздоровления. Об этом сообщил во вторник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2089 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 62589 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 133 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 3872 человек.
"3987 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 27039 случаев выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

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