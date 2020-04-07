7 апр. 2020 г., 14:29
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Иранские короткометражные фильмы вошли в программу международных кинофестивалей

Иранские короткометражные фильмы вошли в программу международных кинофестивалей

Тегеран, 7 апреля, ИРНА – Три иранских короткометражных фильма вошли в программу международных кинофестивалей.

Иранский фильм «Дом 63» режиссера Назанин Садат Хоссейни вошел в программу международного кинофестиваля «realtime film festival» в Нигерии. «Дом 63» рассказывает об одиночестве пожилых людей.
5-й кинофестиваль «realtime film festival» из-за распространения коронавируса пройдет 7-13 апреля в формате онлайн.
Иранские короткометражные фильмы «Чудо» и «Смущенный» режиссера Саман Кафи также вошли в программу 3-го международного кинофестиваля «cachinus DE cine» в Испании.
«Чудо» также будет показан в российском кинофестивале «interdoc», который с 30 апреля до 2 мая пройдет в Москве. На фестивале будут представлены различные темы и жанры документальных фильмов.

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