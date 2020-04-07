7 апр. 2020 г., 13:56
Journalist ID: 2177
News Code: 83742136
0 Persons

Постпред России в Вене осудил нежелание США ослабить антииранские санкции

Постпред России в Вене осудил нежелание США ослабить антииранские санкции

Тегеран, 7 апреля. ИРНА — США поступают недальновидно, отказываясь ослабить санкции против Ирана в условиях пандемии коронавируса, так как его распространение за пределы исламской республики может коснуться американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Такое мнение как передает ТАСС выразил во вторник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"США не готовы рассматривать смягчение санкций в отношении Ирана. <...> Это непрактично, если учесть, что коронавирус может распространиться по соседним странам и повлиять на 70 тыс. американских военных в регионе, а также многих мирных жителей США", написал политик в своем Twitter.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.

По последним данным, в Иране общее количество случаев инфицирования превысило 60 тыс., зафиксировано 3 739 летальных исходов.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 0 =