Постпред России в Вене осудил нежелание США ослабить антииранские санкции

"США не готовы рассматривать смягчение санкций в отношении Ирана. <...> Это непрактично, если учесть, что коронавирус может распространиться по соседним странам и повлиять на 70 тыс. американских военных в регионе, а также многих мирных жителей США", написал политик в своем Twitter.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.

По последним данным, в Иране общее количество случаев инфицирования превысило 60 тыс., зафиксировано 3 739 летальных исходов.