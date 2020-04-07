Влияние коронавируса на Иран в международных процессах

Тот факт, как страны борются с коронавирусом, и их способность справляться с этой болезнью, спасать жизни своих граждан и предотвращать дальнейший ущерб своей экономике, в течение некоторого времени будет в центре дискуссий экспертов.

У Ирана уникальные условия в борьбе с коронавирусной инфекции. Хотя система здравоохранения страны создала прочную инфраструктуру для здоровья своих граждан за последние четыре десятилетия, односторонние санкции США против Тегерана серьезно повлияли на экономический потенциал Ирана в последние годы. Продолжение ограничительных мер препятствовало сотрудничеству стран и расширению сотрудничества соответствующих учреждений в борьбе с пандемией.

В связи с этим, ряд ведущих экспертов и аналитиков в области политологии и международных отношений рассказали ИРНА о влиянии коронавируса на международные процессы.

Старший аналитик по внешней политике Маджид Тафреши

Похоже, что, учитывая новый подход Ирана к увеличению внутреннего производства и экспорта в новом раунде западных санкций, а также резкое падение мировых цен на сырую нефть и предстоящие кризисы после коронавируса, страна может расширить свой экспортный рынок в региональные и соседние страны, и на самом деле развивать несырьевой сектор экономики, ориентированной на экспорт.

Кроме того, Иран может достичь своей реальной и достойной позиции в мире в области науки, культуры и технологий в эту новую эпоху, при условии установлении политического баланса в международных отношениях.

Директор программы глобальных исследований стратегических исследований при президенте Ирана Диако Хоссейни

Иран — единственная страна, которая борется пандемией коронавируса в условиях самых суровых санкций, которые когда-либо применялись. Успех Ирана в преодолении этого кризиса в кратчайшие сроки может быстро стать значительным активом во внешней политике и не только покончить с мечтой о распаде Ирана в головах худших политиков в администрации президента США Дональда Трампа, но и доказать эффективность Исламской Республики перед лицом самых трудных проблем, стоящих перед странами мира.

Профессор политологического факультета Университета Южной Алабамы Надер Энтесар

Хотя многие страны и международные организации призывали к отмене санкций США, но этого не произошло. Эти страны только писали и скандировали лозунги, а на практике продолжали преследовать политику США против Ирана.

Глава проекта ICG Iran, Международная кризисная группа Али Ваез

Иран должен воспользоваться ситуацией и, в частности, помощью, оказанной некоторыми соседними странами в этих сложных обстоятельствах, и снизить напряженность в регионе.