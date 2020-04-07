Иранские наборы для диагностики коронавируса вскоре появятся на рынке

«Действующие наборы на рынке могут поставить диагноз в течение 1 до несколько часов, но иранские наборы проводят тест всего 15–20 минут», отметил он, добавив, что эти тест-системы употребляются не только для диагностики коронавируса, а для определения ВИЧ-инфекции и птичьего гриппа.

Производство маски, убывающей коронавируса

Шокри также сообщил, что исследователи университета имени Шахида Бехешти также впервые смогли производить устройства, которые сделают их устойчивыми к коронавирусу, выполняя физические и химические операции на тканях.

По его словам, идет разработка аппаратов искусственной вентиляции легких.

Интеллектуальная система для диагностики коронавируса

Он заявил, что команда из студентов факультета компьютерных наук разработала интеллектуальную систему, которая одновременно и интеллектуально анализирует КТ-изображения, звуки кашля и клинические данные, а врач проводит диагностику с вероятностью появления коронавируса в организме пациента.