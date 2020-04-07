Количество иранских геймеров вырастет до 41 млн. человек к 2022 году

Он отметил, что иранские геймеры потратят 2000 млрд. туманов на игры в 2022 году.

«Согласно нашим данным, количество анлайн-геймеров, мужчин-геймеров и затраты на игры увеличатся с 2020 до 2022 гг. в Иране», добавил он.

По его словам, гендерный состав геймеров на следующие года меняются, но мужчины-геймеры имеют большую долю по сравнению с женщинами-геймерами.

67% геймеров в 2020 году составят мужчины-геймеры, и 33% - женщины-геймеры.