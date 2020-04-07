7 апр. 2020 г., 13:10
Journalist ID: 2390
News Code: 83742021
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Количество иранских геймеров вырастет до 41 млн. человек к 2022 году

Количество иранских геймеров вырастет до 41 млн. человек к 2022 году

Тегеран, 7 апреля, ИРНА – Ожидается, что количество иранских геймеров и мобильных геймеров вырастут до 41 и 35 млн. человек, соответственно. Об этом сообщил генеральный директор Национального фонда компьютерных игр Ирана Садег Пежман во вторник.

Он отметил, что иранские геймеры потратят 2000 млрд. туманов на игры в 2022 году.
«Согласно нашим данным, количество анлайн-геймеров, мужчин-геймеров и затраты на игры увеличатся с 2020 до 2022 гг. в Иране», добавил он.
По его словам, гендерный состав геймеров на следующие года меняются, но мужчины-геймеры имеют большую долю по сравнению с женщинами-геймерами.
67% геймеров в 2020 году составят мужчины-геймеры, и 33% - женщины-геймеры.

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