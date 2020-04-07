В Тегеране открылась новая линия по выпуску медицинских масок

Эта поточная линия позволяет производить до 30 тыс. масок, необходимых в больницах, в сутки.

Наряду с вспышкой коронавируса в Иране компания «Яхья», которая ранее занималась производством спецобувей, производит медикаменты. 250 человек работают в этой компании.

Министр промышленности, рудников и торговли и губернатор Тегерана также сегодня сопровождали Джахангири.