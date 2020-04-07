7 апр. 2020 г., 12:38
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В Тегеране открылась новая линия по выпуску медицинских масок

В Тегеране открылась новая линия по выпуску медицинских масок

Тегеран, 7 апреля, ИРНА – Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири во вторник открыл поточную линию по выпуску медицинских масок и масок фильтрующих в городе Робаткарим на юго-западе провинции Тегеран. 

Эта поточная линия позволяет производить до 30 тыс. масок, необходимых в больницах, в сутки.
Наряду с вспышкой коронавируса в Иране компания «Яхья», которая ранее занималась производством спецобувей, производит медикаменты. 250 человек работают в этой компании.
Министр промышленности, рудников и торговли и губернатор Тегерана также сегодня сопровождали Джахангири.

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