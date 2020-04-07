Меры банковской системы Ирана по преодолению экономических последствий коронавируса

Стоить отметить, что меры правительства Ирана по преодолению экономических последствий коронавируса принимаются в условиях, когда страна сталкивается с беспрецедентными санкциями США.

Вспышка коронавируса привести к сокращению мировой экономики. Экономисты предупреждают о закрытии малых и средних бизнесов, роста безработицы, увольнении рабочих, снижении доходов, а также глобальной рецессии.

Экономические проблемы, вызванные вспышкой Коронавирусом, затронули и Иран, и различные экономические секторы страны сталкиваются с этим кризисом. Некоторые сектора услуг были закрыты, и значительное число из них столкнулось с резким снижением доходов и неспособностью выплатить свои взносы и выполнить свои обязательства.

Несмотря на возникшие проблемы, правительство предприняло значительные усилия для смягчения экономических последствий кризиса, основное бремя которого лежит на банковской системе.

Выделение 1 млрд евро из Национального фонда развития для борьбы с последствиями вспышки коронавируса, выделение 750 тыс. млрд риалов на низкопроцентные кредиты для поддержки различных секторов экономики, кредитные каникулы на 3 месяца пострадавшим от коронавирусной инфекции, кредит на сумму один млн туманов 23 млн иранским семьям и кредит 4 млн малым и средним бизнесам — это ряд мер банковской системы Ирана.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 6 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 60500 человек, 3739 из которых погибли. Зафиксированы 24236 случаев выздоровления среди заразившихся.