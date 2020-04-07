Иран продолжает переговоры с другими странами по обмену осужденными



После вспышки коронавируса по всему миру, с марта 2020 года министерство юстиции при сотрудничестве с МИД и Интерполом начало переговоры с другими странами по обмену осужденными к лишению свободы за пределами территории Ирана.

Он сообщил о готовности иранской стороны к обмену осужденными с другими странами, отметив, что в настоящее время 2600 афганских осужденных готовы к переводу в свои страны, и некоторые страны Центральной Азии договорились об обмене заключенными.

"Обмен и передача осужденных проводятся в рамках гуманитарной политики и исламского и человеческого сострадания Исламской Республики Иран, и, без сомнения, понимание того факта, что в нынешней сложной ситуации страны должны объединиться и проводить политику координации, является основополагающим принципом. Исламская Республика Иран осуществляла этот принцип в различных ситуациях", сказал он.