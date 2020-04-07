7 апр. 2020 г., 09:44
Journalist ID: 2177
News Code: 83741613
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Иран продолжает переговоры с другими странами по обмену осужденными

Иран продолжает переговоры с другими странами по обмену осужденными

Тегеран, 7 апреля. ИРНА — Заместитель министра юстиции и председатель комитета по передаче осужденных к лишению свободы за пределами территории Ирана Махмуд Аббаси сообщил о продолжении консультаций со странами по обмену осужденными.


После вспышки коронавируса по всему миру, с марта 2020 года министерство юстиции при сотрудничестве с МИД и Интерполом начало переговоры с другими странами по обмену осужденными к лишению свободы за пределами территории Ирана.
Он сообщил о готовности иранской стороны к обмену осужденными с другими странами, отметив, что в настоящее время 2600 афганских осужденных готовы к переводу в свои страны, и некоторые страны Центральной Азии договорились об обмене заключенными.
"Обмен и передача осужденных проводятся в рамках гуманитарной политики и исламского и человеческого сострадания Исламской Республики Иран, и, без сомнения, понимание того факта, что в нынешней сложной ситуации страны должны объединиться и проводить политику координации, является основополагающим принципом. Исламская Республика Иран осуществляла этот принцип в различных ситуациях", сказал он.

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