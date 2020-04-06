В Беларуси запустили акцию поддержки Ирана

Графический рисунок на световом табло библиотеки будет находиться с 2 по 8 апреля.

Он содержит флаги США, Италии, Испании, Китая, Германии, Франции, Ирана, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, а также флаг Беларуси в знак солидарности и участия в сопровождении надписи "Трымайцеся! Разам - мы пераможам!" на белорусском и государственных языках этих стран, сообщает Белта.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 6 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 60500 человек, 3739 из которых погибли. Зафиксированы 24236 случаев выздоровления среди заразившихся.