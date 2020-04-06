Рухани назвал запуск INSTEX положительным, но недостаточным

"Этот Механизм [INSTEX] не должен ограничиваться медицинскими и продовольственными товарами, и мы должны иметь возможность использовать его для удовлетворения всех потребностей нашей страны", сказал Рухани во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, 31 марта МИД ФРГ сообщил, что Франция, Германия и Великобритания провели первую сделку с Ираном по поставке товаров медицинского назначения с использованием INSTEX, который был создан в январе 2019 года для обеспечения банковских операций в условиях санкций США.

"США не только нарушили международное право, введя против Ирана незаконные санкции, но и нарушают правила здравоохранения Всемирной организации здравоохранения 2005 года", добавил президент.

Рухани также приветствовал инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о глобальном перемирии и отмене санкций в ответ на пандемию коронавируса, выразив надежду на то, что инициатива включит в себя также экономическую войну против иранского народа. "Мы ожидаем, что дружественные страны окажут давление на Соединенные Штаты, чтобы они сняли односторонние санкции с Ирана", добавил Рухани .

По его словам, отмена санкции и выполнение европейской стороной своих обязательств имеет значительное значение в условиях вспышки пандемии коронавируса.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 6 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 60500 человек, 3739 из которых погибли. Зафиксированы 24236 случаев выздоровления среди заразившихся.