Южная Корея направит в Иран гуманитарную помощь на $2 млн

Посольство Южной Кореи в своем Twitter выразил надежду на скорое искоренение вспышки нового типа коронавируса в Иране, отметив, что Республика Корея планирует направить в страну партию медицинских средств на $2 млн.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 6 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 60500 человек, 3739 из которых погибли. Зафиксированы 24236 случаев выздоровления среди заразившихся.