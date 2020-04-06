Бывшие мировые лидеры призвали США снять с Ирана санкции

"В заявлении подчеркивается, что отмена санкций в условиях вспышки коронавируса потенциально может спасти жизни тысяч иранцев и помочь сократить быстрое распространение вируса через границы Ирана в соседние страны", пишет газета The Guardian.

Авторы заявления подчеркнули, что спасение жизни людей за пределами США важно для безопасности всего мира, и что политические разногласия должны быть прекращены в условиях пандемии коронавируса.

В заявлении отмечено, что политика США по оказанию политики максимального давления повлияла на эффективность системы здравоохранения Ирана.

Заявление, в частности, подписали бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, бывшие министры обороны США Мадлен Олбрайт и Чак Хейгел, бывший глава Всемирной организации здравоохранения и бывший генсек НАТО.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 6 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 60500 человек, 3739 из которых погибли. Зафиксированы 24236 случаев выздоровления среди заразившихся.