Иран назвал нечеловеческими санкции США против иранского народа

"Хотя Международный Суд временно постановил, что повторное введение санкций США не должно включать торговлю гуманитарными средствами, гражданскую авиацию и предоставление лекарств, теперь, с распространением коронавируса, незаконные санкции США не только осложняет лечение пациентов с коронавирусом, но в условиях, когда человечество сталкивается с глобальной катастрофой и нуждается в общественной солидарности, правительство США отказывается выполнять свои юридические обязательства", говорится в послании Эбрахими Торкамана.
"Соединенные Штаты также угрожают и наказывают другие правительства за соблюдение Резолюции 2231 Совета Безопасности и расширяют новую волну ненависти, мести и враждебности", добавил он.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.
По последним данным на 6 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 60500 человек, 3739 из которых погибли. Зафиксированы 24236 случаев выздоровления среди заразившихся.
Тегеран, 6 апреля. ИРНА — Председатель Организации по культуре и исламским связям Ирана Абузар Эбрахими Торкаман направил послание религиозным лидерам мира, в котором назвал односторонние ограничительные меры США против иранского народа нечеловеческими.
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