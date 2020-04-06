6 апр. 2020 г., 16:31
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Духовная семинария в Куме выразила готовность к научному сотрудничеству с ИСЕСКО

Духовная семинария в Куме выразила готовность к научному сотрудничеству с ИСЕСКО

Кум, 6 апреля, ИРНА – Директор духовных семинарий в Куме аятолла Алиреза Арафи выразила готовность к научному сотрудничеству с Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в борьбе с коронавирусом.

Он в письме к главе ИСЕСКО подчеркнул озабоченность духовных лидеров в Иране в связи с распространением коронавируса.
По его словам, иранские духовные лидеры молят за скорейшее урегулирование кризиса вокруг пандемии коронавируса, назвав соблюдение санитарно-гигиенических норм долгом каждого человека.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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