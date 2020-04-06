Духовная семинария в Куме выразила готовность к научному сотрудничеству с ИСЕСКО

Он в письме к главе ИСЕСКО подчеркнул озабоченность духовных лидеров в Иране в связи с распространением коронавируса.

По его словам, иранские духовные лидеры молят за скорейшее урегулирование кризиса вокруг пандемии коронавируса, назвав соблюдение санитарно-гигиенических норм долгом каждого человека.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.