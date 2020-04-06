«Селфи с демократией» из Ирана номинирован на американском кинофестивале за лучший фильм

«Селфи с демократией» иранского режиссера Али Атшани среди произведений из 28 стран мира номинирован на премию за лучший фильм.

Фильм в сверхъестественной атмосфере рассказывает о жизни тех, кто присутствовал на ирано-иракской войне.

Юго-восточный региональный кинофестиваль пройдет 31 мая в Джексонвилле, штат Флорида.

Американская Brightlight Film Productions является международным дистрибьютором фильма. Фильм «Селфи с демократией» ранее был показан на 70-м Берлинском международном кинофестивале.