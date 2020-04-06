6 апр. 2020 г., 16:00
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«Селфи с демократией» из Ирана номинирован на американском кинофестивале за лучший фильм

«Селфи с демократией» из Ирана номинирован на американском кинофестивале за лучший фильм

Тегеран, 6 апреля, ИРНА – Фильм «Селфи с демократией» из Ирана номинирован на премию за лучший фильм в 3-м Юго-восточном региональном кинофестивале в США.

«Селфи с демократией» иранского режиссера Али Атшани среди произведений из 28 стран мира номинирован на премию за лучший фильм.
Фильм в сверхъестественной атмосфере рассказывает о жизни тех, кто присутствовал на ирано-иракской войне.
Юго-восточный региональный кинофестиваль пройдет 31 мая в Джексонвилле, штат Флорида.
Американская Brightlight Film Productions является международным дистрибьютором фильма. Фильм «Селфи с демократией» ранее был показан на 70-м Берлинском международном кинофестивале.

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