6 апр. 2020 г., 14:54
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В Иране арестованы несколько человек в связи с крушением украинского самолета

В Иране арестованы несколько человек в связи с крушением украинского самолета

Тегеран, 6 апреля, ИРНА – Проинформированный источник в судебной организации ВС ИРИ сообщил об аресте нескольких людей в связи с крушением Boeing МАУ.

«После выяснения деталей крушения украинского самолета были арестованы несколько человек, и возбуждено уголовное дело по факту причины инцидента», сказал он в понедельник.
8 января выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Потом иранские военные заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель": за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

 

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