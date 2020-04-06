В Иране арестованы несколько человек в связи с крушением украинского самолета

«После выяснения деталей крушения украинского самолета были арестованы несколько человек, и возбуждено уголовное дело по факту причины инцидента», сказал он в понедельник.

8 января выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Потом иранские военные заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель": за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.



