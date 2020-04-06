6 апр. 2020 г., 14:21
Journalist ID: 2177
News Code: 83740796
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МАГАТЭ продолжает проводить проверки и мониторинг в Иране

МАГАТЭ продолжает проводить проверки и мониторинг в Иране

Тегеран, 6 апреля. ИРНА — Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что несмотря на вспышки коронавируса, МАГАТЭ успешно продолжает проводить проверки и мониторинг в Иране.

"Несмотря на пандемию, проверки и мониторинг в Иране по линии МАГАТЭ успешно продолжаются. Тегеран обеспечивает всё необходимое сотрудничество. Это помогает нейтрализовывать недобросовестные спекуляции относительно иранской ядерной программы", написал он в своем Twitter.
По последним данным на 5 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 28226 человек, 3603 из которых погибли. Зафиксированы 22011 случаев выздоровления среди заразившихся.
 

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