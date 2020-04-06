МАГАТЭ продолжает проводить проверки и мониторинг в Иране

"Несмотря на пандемию, проверки и мониторинг в Иране по линии МАГАТЭ успешно продолжаются. Тегеран обеспечивает всё необходимое сотрудничество. Это помогает нейтрализовывать недобросовестные спекуляции относительно иранской ядерной программы", написал он в своем Twitter.

По последним данным на 5 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 28226 человек, 3603 из которых погибли. Зафиксированы 22011 случаев выздоровления среди заразившихся.

