Human Rights Watch призвала США облегчить санкции в адрес Ирана

«Широкие экономические санкции США против Ирана негативно влияют на способность иранского правительства адекватно реагировать на растущие последствия пандемии коронавируса (COVID-19)», говорится в документе.

Human Rights Watch также призвала США принять незамедлительные меры для расширения лицензий предметов, освобожденных от санкций, чтобы обеспечить доступ Ирана к необходимой гуманитарной помощи.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

На данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 58226, летальных исходов — на 3603.