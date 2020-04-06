6 апр. 2020 г., 13:41
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News Code: 83740695
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Human Rights Watch призвала США облегчить санкции в адрес Ирана

Human Rights Watch призвала США облегчить санкции в адрес Ирана

Тегеран, 6 апреля, ИРНА - Международная правозащитная организация «Human Rights Watch» призвала США облегчить санкции в отношении Ирана на фоне распространения пандемии коронавируса.

«Широкие экономические санкции США против Ирана негативно влияют на способность иранского правительства адекватно реагировать на растущие последствия пандемии коронавируса (COVID-19)», говорится в документе.
Human Rights Watch также призвала США принять незамедлительные меры для расширения лицензий предметов, освобожденных от санкций, чтобы обеспечить доступ Ирана к необходимой гуманитарной помощи.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.
На данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 58226, летальных исходов — на 3603.

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