Мусави: более 30 стран и организаций поставили в Иран гумпомощь

"Более 30 стран и ряд международных организации оказали Ирану помощь для борьбы с пандемией коронавируса. Кроме того иранцы, постоянно проживающие за рубежом поставили в Иран свои гумпомощи через посольства страны в иностранных странах", сказал Мусави.

"Эпидемия коронавируса охватила уже более чем 200 стран мира. Мы выражаем солидарность с правительствами и народами, страдающими коронавирусом", указал он.

Мусави отметил развитие отношений между Ираном, ОАЭ и Саудовской Аравией после вспышки коронавируса, подчеркнув, что установление контактов между Ираном и этими странами привели улучшению отношений. "Эти страны поставили в Иран гумпомощь, в ответ Иран выразил благодарность этим странам. Продолжаются контакты в области решения проблем граждан между Ираном, Бахрейном и ОАЭ", указал он.

Официальный представитель МИД Ирана напомнил, что Иран продолжает сотрудничество со своими партнерами по решению региональных проблем. "Иран продолжает работать с Россией, Азербайджаном и Турцией. До вспышки коронавируса мы планировали принять саммит лидером Ирана, России и Турции по сирийскому урегулированию. Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев планировал совершить официальный визит в Тегеран, но его поездка отложен из-за коронавируса", добавил Мусави.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 стран, включая Иран.

По последним данным на 5 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 28226 человек, 3603 из которых погибли. Зафиксированы 22011 случаев выздоровления среди заразившихся.