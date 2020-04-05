Рухани: потенциал молодых специалистов в области борьбы с коронавирусом достоин славы

В кулуарах заседания кабинета министров Хасан Рухани посетил выставку достижений и продукции Министерства промышленности, рудников и торговли, Министерства обороны и некоторых университетов страны в области борьбы с коронавирусом. «С самого начала особое внимание уделялось развитию и укреплению инфраструктуры страны, и сегодня организация некоторых из этих инфраструктур пришла на помощь стране в контексте вспышки коронирусной инфекции», - сказал он.

«В области укрепления и развития инфраструктуры здравоохранения и гигиены сегодня мы видим, что учреждения и современные медицинские учреждения пришли на помощь специализированным и преданным врачам нашей страны», - отмети он.

«Кроме того, внимание правительства к развитию киберпространства заставило нас столкнуться со многими недостатками и проблемами в сегодняшних сложных условиях, в сфере производства и в исполнительной власти страны, а также в сфере образования и информации, и мы можем сыграть определенную роль в борьбе со вспышкой коронавируса», - добавил Рухани.

«С увеличением компаний, основанных на знаниях, в производстве многих товаров и оборудования, которые нам ранее необходимо было импортировать, мы стали самодостаточными и производим внутри страны, и это создало большой экономический рынок для нашей страны при одновременной экономии иностранной валюты», - заключил он.