5 апр. 2020 г., 17:56
Journalist ID: 2388
News Code: 83739782
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Отказ США по предоставлению запрашиваемого кредита Ирану является преступлением против человечества

Отказ США по предоставлению запрашиваемого кредита Ирану является преступлением против человечества

Тегеран, 5 апреля, ИРНА - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани назвал отказ США по предоставлению запрашиваемых средств Ирану у Международного валютного фонда реальным примером преступлений против человечности.

«Санкции в отношении предметов медицинского назначения являются незаконным, бесчеловечным и враждебным актом Трампа. Отказ США по предоставлению Ирану запрашиваемых средств у Международного валютного фонда для предоставления предметов, необходимых для борьбы с коронавирусом, является реальным примером преступления против человечества», - написал он в своем Twitter.

Ранее министр иностранных дел Мухаммад Джавад Зариф объявил, что глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сказала, что страны, пострадавшие от вспышки коронавируса, поддерживаются немедленными финансовыми средствами, а Центральный банк Исламской Республики Иран запросил немедленный доступ к этому средству.

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