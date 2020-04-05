Отказ США по предоставлению запрашиваемого кредита Ирану является преступлением против человечества

«Санкции в отношении предметов медицинского назначения являются незаконным, бесчеловечным и враждебным актом Трампа. Отказ США по предоставлению Ирану запрашиваемых средств у Международного валютного фонда для предоставления предметов, необходимых для борьбы с коронавирусом, является реальным примером преступления против человечества», - написал он в своем Twitter.

Ранее министр иностранных дел Мухаммад Джавад Зариф объявил, что глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сказала, что страны, пострадавшие от вспышки коронавируса, поддерживаются немедленными финансовыми средствами, а Центральный банк Исламской Республики Иран запросил немедленный доступ к этому средству.