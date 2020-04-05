Суточная мощность газового месторождения Южный Парс превысил 700 миллионов кубометров

Захра Джалилимогаддам, ссылаясь на прогноз земельной реформы 2500 гектаров киви, сказала, что в прошлом году этот важный проект был реализован или реализуется на более чем 500 гектарах киви.

Она заявила, что, согласно последней официальной статистике, объем производства киви в стране составляет около 360 тысяч тонн, добавив, что этот объем производится на уровне выращивания около 12 тысяч 400 гектаров.

Генеральный директор Управления тропических и полутропических фруктов Министерства сельского хозяйства Джихада подчеркнула, что провинциями, производящими этот продукт, являются Мазандаран, Гилян и Голестан, и уточнила, что была цена за килограмм киви составил 70 центов.