5 апр. 2020 г., 17:53
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News Code: 83739774
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Суточная мощность газового месторождения Южный Парс превысил 700 миллионов кубометров

Суточная мощность газового месторождения Южный Парс превысил 700 миллионов кубометров

Тегеран, 5 апреля, ИРНА - За первые 10 месяцев прошлого года около 112 000 тонн киви на сумму более 82 млн. долларов США было экспортировано в другие страны, сказала генеральный директор Управления сельского хозяйства Министерства джихада по тропическим и полутропическим фруктам Захра Джалилимогаддам.

Захра Джалилимогаддам, ссылаясь на прогноз земельной реформы 2500 гектаров киви, сказала, что в прошлом году этот важный проект был реализован или реализуется на более чем 500 гектарах киви.

Она заявила, что, согласно последней официальной статистике, объем производства киви в стране составляет около 360 тысяч тонн, добавив, что этот объем производится на уровне выращивания около 12 тысяч 400 гектаров.

Генеральный директор Управления тропических и полутропических фруктов Министерства сельского хозяйства Джихада подчеркнула, что провинциями, производящими этот продукт, являются Мазандаран, Гилян и Голестан, и уточнила, что была цена за килограмм киви составил 70 центов.

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