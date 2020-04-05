Коронавирус снял маску США по правам человеку

В заявлении, опубликованном сегодня в воскресенье, утверждается, что превосходство экономических интересов над правами человека в Западе очевидно.

Далее приводится заявление.

Обзор западных исторических взглядов на права наций раскрывает правду об их бесчеловечном отношении к человечеству.

Западные правительства, которые в своей истории прав человека убивали миллионы невинных людей, всегда стремились изобразить себя правозащитниками и независимыми государствами, нарушающими права человека через средства массовой информации и обольщение народов. Такое поведение Запада является не просто временной тактикой или ошибкой в каждом конкретном случае, но оригинальностью интересов тех, кто находится у власти и богатства, которая не оставляет места для людей и прав человека в культуре либерализма, которая правит этими странами.

Именно с таким отношением Запад с предельным высокомерием поддерживает сионистов, саудовскую агрессию и жестокость террористов со всей их способностью, а следовательно, и когда говорят о провале своей политики в западноазиатском регионе, переживают о потере 7 триллионов долларов США на промышленность, картели и экономические тресты. Но в то же время они не упоминают об отказе в праве убивать миллионы ни в чем не повинных людей в результате их агрессивной политики и действий, поскольку перед лицом материальных интересов тех, кто находится у власти и богатства, не только права человека, но и человек сам не имеет значения.

Вспышка коронавируса в очередной раз подняла завесу контрафактной защиты прав человека с античеловеческого лица западных правительств, особенно Соединенных Штатов, и доказала, что ничто не стоит, даже право на жизнь своих граждан в интересах капиталистов, управляющих либеральными системами.