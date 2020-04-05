В прошлом году 308 тысяч долларов было вывезено иранского Голестана

«Основными товарами экспорта были рудузи (набор качелей, в которых декоративные предметы, такие как полька, бусы, монеты, жемчуг и ... нанизаны на ткань нитками и иголками), ткачество килим, мозаика, коврики и туркменские изделия ручной работы, которые экспортировались в Японию, Турцию, Ирак, Армению, Канаду, ОАЭ, Швецию, Германию, Оман и Францию», - сказала она.

«В 2018 году общий экспорт продуктов из Голестана составил 144 000 долларов, но в прошлом году он увеличился на 53% до 308 000 долларов», - добавила она.