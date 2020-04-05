5 апр. 2020 г., 15:12
Journalist ID: 2388
News Code: 83739528
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Коронавирус в Иране убил еще 151 человека за последние сутки

Коронавирус в Иране убил еще 151 человека за последние сутки

Тегеран, 5 апреля, ИРНА – Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 58 226 человек, 151 человек за последние 24 часа погиб, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

«За последние сутки выявлены 2483 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 58 тыс. 226 человек», - сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксирован 2211 случаев выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло до 3603 человек», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

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