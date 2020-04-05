В Иране ожидают производство 14 млн. тонн пшеницы в этом году

«Сбор урожая пшеницы уже начался на провинциях Бушер и Систан и Белуджистан», заявил он, отметив, что вскоре начнется сбор урожая пшеницы в провинциях Фарс, Хузестан и Керман.
По его словам, сбор урожая пшеницы до 20 апреля начнется по всей стране. Сбор урожая в стране делится 4,5 месяца.
«Благодаря хорошим осадкам в этом году ожидаем хороший урожай пшеницы в стране», отметил он.
Тегеран, 5 апреля, ИРНА - Ожидается, что в этом году в Иране будет произведено 14 млн. тонн пшеницы. Об этом сообщил глава проекта пшеницы министерства сельскохозяйственного джихада Ирана Эсмаил Эсфандиарпур.
«Сбор урожая пшеницы уже начался на провинциях Бушер и Систан и Белуджистан», заявил он, отметив, что вскоре начнется сбор урожая пшеницы в провинциях Фарс, Хузестан и Керман.
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