В Иране ожидают производство 14 млн. тонн пшеницы в этом году

«Сбор урожая пшеницы уже начался на провинциях Бушер и Систан и Белуджистан», заявил он, отметив, что вскоре начнется сбор урожая пшеницы в провинциях Фарс, Хузестан и Керман.

По его словам, сбор урожая пшеницы до 20 апреля начнется по всей стране. Сбор урожая в стране делится 4,5 месяца.

«Благодаря хорошим осадкам в этом году ожидаем хороший урожай пшеницы в стране», отметил он.