Афганистан поблагодарил Иран за бесплатное лечение афганских иммигрантов

Ранее афганские власти выразили озабоченность в связи с заражением некоторых афганских иммигрантов в Иране коронавирусом.

Афганские СМИ сообщили о смерти 50 беженцев в Иране из-за коронавируса. Однако представитель министерства афганских иммигрантов Абдуль Басет Ансари заявил о смерти 16 афганских граждан в Иране, опровергая слухи о смерти 50 человек.

Афганская газета «Собх-э Кабул» сообщает, что поскольку более 2,5 афганских иммигрантов живут в Иране, распространение коронавируса в Иране беспокоит Афганистан.

Посольство Ирана в Афганистане сообщило о бесплатном лечении афганских иммигрантов, заразившихся коронавирусом в стране.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.