Афганистан поблагодарил Иран за бесплатное лечение афганских иммигрантов

Ранее афганские власти выразили озабоченность в связи с заражением некоторых афганских иммигрантов в Иране коронавирусом.
Афганские СМИ сообщили о смерти 50 беженцев в Иране из-за коронавируса. Однако представитель министерства афганских иммигрантов Абдуль Басет Ансари заявил о смерти 16 афганских граждан в Иране, опровергая слухи о смерти 50 человек.
Афганская газета «Собх-э Кабул» сообщает, что поскольку более 2,5 афганских иммигрантов живут в Иране, распространение коронавируса в Иране беспокоит Афганистан.
Посольство Ирана в Афганистане сообщило о бесплатном лечении афганских иммигрантов, заразившихся коронавирусом в стране.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.
Кабул, 5 апреля, ИРНА – Афганские власти поблагодарили Иран за бесплатные медицинские услуги, оказанные афганским иммигрантам с коронавирусом в стране.
Ранее афганские власти выразили озабоченность в связи с заражением некоторых афганских иммигрантов в Иране коронавирусом.
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