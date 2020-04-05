5 апр. 2020 г., 14:11
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News Code: 83739438
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В Иране впервые произведено медное кольцо диаметром 2,5 м

В Иране впервые произведено медное кольцо диаметром 2,5 м

Боджнурд, 5 апреля, ИРНА – Впервые иранские ремесленники произвели медное кольцо диаметром 2,5 м в городе Эсфарайен на северо-востоке Ирана.

Генеральный директор компании «Азин Фурадж» Фараджоллах Ализаде в субботу заявил, что медное кольцо широко используется в области минеральной промышленности.
По его словам, ранее медное кольцо было импортировано в страну, но теперь Иран не нуждается в импорте.
«До сих пор, пока 500 видов медного кольца произведены в стране», добавил он.

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