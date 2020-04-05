В Иране впервые произведено медное кольцо диаметром 2,5 м

Генеральный директор компании «Азин Фурадж» Фараджоллах Ализаде в субботу заявил, что медное кольцо широко используется в области минеральной промышленности.

По его словам, ранее медное кольцо было импортировано в страну, но теперь Иран не нуждается в импорте.

«До сих пор, пока 500 видов медного кольца произведены в стране», добавил он.