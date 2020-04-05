В Иране выздоровело большое число пожилых людей, заразившихся коронавирусом

Другому пациенту в Куме Али Акбару Ширин-Каламу в возрасте 89 лет также удалось бороться с коронавирусом. Он выписан из больницы после 20 дней.

Одну старую женщину в возрасте 102 года также выписали из больницы в городе Занджан, после её выздоровления.

Указывается, что согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после 2-х отрицательных лабораторных тестов.

На данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 55743, летальных исходов — на 3452, зафиксированы 19736 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.