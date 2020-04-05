5 апр. 2020 г., 10:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83738966
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Посол Ирана сообщил о помощи Пекина Тегерану в борьбе с коронавирусом

Посол Ирана сообщил о помощи Пекина Тегерану в борьбе с коронавирусом

Пекин, 5 апреля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Китае Мохаммад Кешаварзаде опубликовал в Twitter отчет о помощи, оказанной китайским правительством и народом Ирану в борьбе с коронавирусом.

«Сегодня вечером двумя рейсами из Пекина китайская помощь будет отправлена в Иран для борьбы с коронавирусом», - написал он.

«На сегодняшний день, согласно приложенной таблице, правительство Китая и народная помощь страны 28 рейсами были отправлены в Иран из Пекина, Шанхая и Гуанчжоу», - добавил он.

«Более 10 миллионов масок, 500 000 тестов для диагностики коронавируса, 300 000 хирургической и изолированной одежды, 2 200 000 перчаток, 350 аппаратов ИВЛ, 500 сборных больничных помещений и различные больничные медикаменты и оборудование входят в перечень этой помощи», - сказал он.

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