Посол Ирана сообщил о помощи Пекина Тегерану в борьбе с коронавирусом

«Сегодня вечером двумя рейсами из Пекина китайская помощь будет отправлена в Иран для борьбы с коронавирусом», - написал он.

«На сегодняшний день, согласно приложенной таблице, правительство Китая и народная помощь страны 28 рейсами были отправлены в Иран из Пекина, Шанхая и Гуанчжоу», - добавил он.

«Более 10 миллионов масок, 500 000 тестов для диагностики коронавируса, 300 000 хирургической и изолированной одежды, 2 200 000 перчаток, 350 аппаратов ИВЛ, 500 сборных больничных помещений и различные больничные медикаменты и оборудование входят в перечень этой помощи», - сказал он.