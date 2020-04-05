5 апр. 2020 г., 10:17
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News Code: 83738962
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Самоотверженность хамаданских врачей против коронавируса стала глобальной

Самоотверженность хамаданских врачей против коронавируса стала глобальной

Хамадан, 5 апреля, ИРНА - Итальянский профессиональный футбольный клуб «Рома» опубликовал имена Ходжастех Самади и Хашаяр Аббаси, двух активных врачей в городе Бахар провинции Хамадан, Иран, на своей официальной странице в Twitter и назвал героями в борьбе с коронавирусом.

Врачи Ходжастех Самади и Хашаяр Аббаси, являющие супругами, работают в клинике Шахидан Вазири в городской местности Бахар.

Во время борьбы с коронавирусом пара, как и другие медицинские работники-добровольцы, вызвалась оказывать услуги пациентам по предотвращению передачи вируса.

Благодаря доступу к средствам массовой информации, пара показала услуги медперсонала страны и провинции в средствах массовой информации.

Итальянский профессиональный футбольный клуб «Рома» также объявил имя одного из врачей в отделении неотложной помощи одной из тегеранских больниц в качестве еще одного героя в борьбе с вирусом.

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